Vídeo mostra momento em que piloto morre durante prova de SuperBike

O piloto Matheus Barbosa, 23, morreu no domingo (8), em um acidente numa prova do campeonato de SuperBike no Brasil. Um vídeo do momento do acidente foi divulgado nas redes sociais.

Acidente grave na super Bike, em Interlagos #SuperBike pic.twitter.com/LRl97P2WOs — Marcelo Oliveira (@chello_Oliveira) November 8, 2020

Segundo o Record, o piloto disputava a posição na subida para a curva da Junção quando perdeu o controlo da moto e bate contra uma estrutura. A prova foi interrompida imediatamente.

Este não é o primeiro acidente fatal na categoria. Em 2019, os pilotos Maurício Paludete e Danilo Berto perderam a vida num intervalo de quase dois meses. A competição chegou a ser suspensa.