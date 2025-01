Vendedora se emociona com aprovação da filha em Medicina e vídeo viraliza

Em um momento de muita emoção, a vendedora ambulante Eliane foi surpreendida pela filha, Ana Beatriz Bezerra, de 23 anos, com a notícia de sua aprovação no curso de Medicina da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Aguenta coração! A jovem Ana Beatriz, de 23 anos, emocionou a internet, ao compartilhar o momento em que revelou para sua mãe que foi aprovada no curso de Medicina da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O abraço emocionado e lindo! pic.twitter.com/YizdVz0pDE

