Tenente da PM preso por maltratar cachorros é solto

Os cães estavam em um ambiente fechado e sujo na casa do tenente, que possui cerca de 30 animais, os quais não foram resgatados. A Polícia Militar afirmou que tomará as medidas legais necessárias e que repudia qualquer comportamento que viole os princípios da corporação.

Os abusos foram denunciados por uma vizinha, que registrou um Boletim de Ocorrência após ouvir latidos e choros de cães, além de ter gravado áudios dos sons provenientes da casa do tenente. Embora os vídeos não mostrem claramente as agressões, os vizinhos relatam que o choro dos cães e os gritos eram frequentes.

- Comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado.

Durante a prisão, Hildegardo resistiu e causou uma confusão com os agentes. Apesar da liberdade provisória, o juiz impôs medidas cautelares para assegurar sua presença no processo.

