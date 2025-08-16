STJ recebe pedido dos EUA para intimar Alexandre de Moraes em processo





O Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou o recebimento de um pedido da Justiça americana para intimar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre um processo movido contra ele nos Estados Unidos.

A solicitação, formalizada como uma carta rogatória, chegou ao STJ na quinta-feira (14), mas a informação foi divulgada hoje (16). O pedido será analisado pelo presidente do STJ, ministro Herman Benjamin.

O processo foi iniciado em fevereiro pelas empresas Rumble, uma plataforma de vídeos, e a Trump Media & Technology Group, grupo de mídia ligado ao presidente Donald Trump sob a alegação de que as decisões de Moraes para derrubar perfis e conteúdos no Brasil teriam afetado o acesso de cidadãos norte-americanos. Além disso, as empresas pedem que essas ordens não tenham validade legal nos EUA.

O pedido da Justiça dos Estados Unidos ao STJ está sob sigilo.