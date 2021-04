STF forma maioria para manter no plenário julgamento de processos de Lula

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quarta-feira (14), manter no plenário o julgamento sobre a decisão que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na operação Lava Jato.

De acordo com o Uol, a análise do tema pelo plenário foi um dos pontos questionados pela defesa do ex-presidente Lula, que queria que o recurso contra a decisão que beneficia o petista fosse julgado pela Segunda Turma do STF.

Na quinta, em sessão prevista para começar às 14h, o plenário deverá avaliar se mantém a decisão provisória de Fachin, dada em 8 de março. Como efeito, a decisão permitiu que Lula retomasse seus direitos políticos e ficasse liberado para disputar a eleição presidencial de 2022.