Cármem Lúcia muda voto e STF declara Moro parcial em processo de Lula

A ministra Cármem Lúcia mudou nesta terça-feira (23), o voto dado por ela em 2018 e virou o placar contra o ex-juiz Sergio Moro, no processo que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no caso do triplex de Guarujá. Com a mudança, a maioria da Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) firmou-se, por três votos a dois, pela parcialidade de Moro.

Segundo a Uol, a retomada do julgamento desta terça iniciou a favor de Moro. Após pedido de vistas do processo no último dia 9, onde o ministro Kassio Nunes Marques decidiu pela imparcialidade de Moro. No entanto, Cármen Lúcia, que havia votado contra a suspeição em 2018, voltou atrás quando o julgamento foi iniciado hoje.

Dos cinco membros da Segunda Turma, votaram pela suspeição de Moro Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, e contra o relator Edson Fachin e Nunes Marques.