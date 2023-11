Rebolando em teto de carro em movimento, mulher despenca ao ver PM; vídeo

As imagens mostram quando ela sai do carro em movimento, pela janela, e enquanto rebolada, percebe uma viatura da Polícia Militar.

Viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (27), o vídeo que mostra uma mulher caindo de um carro em movimento enquanto dançava no teto do veículo. O caso aconteceu no Rio de Janeiro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.