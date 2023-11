Professora é demitida após beijar aluno de 14 anos: "Quero transar com ele"

"Ele foi agredido por achismo [...]. Eu estou revoltada, indignada [...]. Esses alunos falaram que ele estava apanhando por conta do ocorrido com a professora e ainda falaram o seguinte: 'Sorte que a sua mãe vai chorar na porta da delegacia porque o certo é ela chorar na porta do cemitério'. No meu ponto de vista, isso é uma ameaça de morte", disse em entrevista ao G1.

Conforme a polícia, a mulher foi denunciada após a mãe da menina que recebeu as mensagens flagrar a conversa no celular da estudante.

Uma professora de artes, 25 anos, que lecionava para alunos do 9º ano de uma escola municipal em Praia Grande (SP), foi demitida após beijar um aluno de 14 anos e confidenciar que queria “transar com ele”.

