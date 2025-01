Mulher que contraiu raiva após ser mordida por sagui morre em hospital

Uma mulher de 56 anos, de nome não informado, que contraiu raiva após ser mordida por um sagui, morreu no sábado (11), no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), em Santo Amaro, no Centro do Recife, em Pernambuco.

A vítima foi mordida na mão esquerda no dia 28 de novembro de 2024 e estava internada desde o dia 31 de dezembro. Após ser mordida, a mulher buscou atendimento médico e foi orientada a retornar para tomar quatro injeções e soro, porém, o tratamento não foi procurado em tempo hábil.

Com isso, o caso da paciente se agravou e ela buscou atendimento médico na cidade onde mora, sendo em seguida transferida para Huoc. No entanto, segundo a unidade, a doença se agravou devido a demora da paciente em buscar o tratamento adequado.

De acordo com o Ministério da Saúde, a raiva é uma doença infecciosa viral aguda grave, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%. É causada pelo Vírus do gênero Lyssavirus, da família Rabhdoviridae, e é transmitida por animais como morcego, porco, cães, gatos, macacos e outros.