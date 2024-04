Mulher morre afogada em piscina do próprio casamento

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), a vítima se desequilibrou durante a festa e caiu na piscina. Os convidados teriam tentado socorrer a vítima, mas não conseguiram.

Elisangela Gazano, 38, morreu afogada em uma piscina durante a festa do próprio casamento, no bairro Pires de Baixo, em Limeira, em São Paulo. A tragédia aconteceu no domingo (14), quando também era comemorado o aniversário da filha da vítima.

