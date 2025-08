Moradora do RJ tenta enviar cavalos-marinhos para os EUA e leva multa de R$ 1 milhão

Uma moradora de São Gonçalo (RJ) levou uma multa de R$ 1.005.000 após tentar enviar cava-marinhos para os Estados Unidos, nesta quinta-feira (31). A descoberta aconteceu durante a fiscalização realizada no Centro de Tratamento Internacional dos Correios (CEINT), em São Paulo (SP).

A equipe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu 201 espécimes secos de cavalos-marinhos do gênero Hippocampus (Hippocampus spp.). O envio ilegal foi detectado em um objeto postal, remetido por uma residente de São Gonçalo (RJ), tendo como destino o bairro do Brooklyn, em Nova York.

De acordo com o Ibama, a remessa não possuía qualquer documento autorizativo exigido para o transporte de espécies listadas pela Cites, configurando infração administrativa grave, conforme o Artigo 24 do Decreto nº 6.514/2008, que disciplina as infrações ambientais no Brasil.

Espécimes estavam junto de pó de café para mascarar odor

Após a constatação da irregularidade, foi lavrado um auto de infração no valor de R$ 1.005.000, calculado à razão de R$ 5 mil por exemplar apreendido. A destinação dos espécimes ainda será definida, seguindo a legislação. Além do procedimento administrativo, o caso foi comunicado ao Ministério Público para investigação de possíveis crimes ambientais, demonstrando o compromisso institucional no combate ao tráfico ilegal da fauna silvestre.

A operação contou com apoio tecnológico, incluindo imagens de raios-x do objeto postal, que comprovaram a presença dos 201 exemplares de cavalos-marinhos, acondicionados junto a pacotes de café em pó, provavelmente para tentar mascarar o odor da carga e dificultar sua detecção.

Sob o aspecto ambiental, a exportação ilegal de cavalos-marinhos provoca impactos negativos significativos. A retirada não autorizada de espécimes incentiva a caça predatória, compromete a sustentabilidade das populações naturais e acelera processos de extinção local, além de afetar o equilíbrio dos ecossistemas e a variabilidade genética das espécies nativas.