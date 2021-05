Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles é alvo de operação da PF

Nessa manhã, são cumpridos 35 mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Pará e também no Distrito Federal.

Saraiva travou uma queda de braços com Salles após o ministro ter interferido em uma grande operação realizada contra madereiros no Amazonas e em Roraima. Na época, ele afirma que o ministro interferiu e tentou proteger os empresários.

