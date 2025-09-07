Michelle chora em discurso, fala em humilhação e diz que Bolsonaro não irá desistir





A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro discursou em manifestação na avenida Paulista neste domingo, em defesa do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Chorando, disse que ele "não vai desistir" e afirmou que confia em uma vitória da "justiça divina" sobre a nação.

No ato, apoiadores pediram o impeachment do ministro Alexandre de Moraes (STF) e a anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro. Michelle criticou medidas cautelares impostas à família, como a vigilância da Polícia Penal e revistas nos carros, chamando a situação de "humilhação".

O discurso ocorre em meio às articulações da direita para a eleição de 2026, em que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desponta como favorito. Nos bastidores, há especulações sobre uma possível chapa com Michelle como vice ou até como cabeça de chapa, já que Bolsonaro está inelegível até 2030.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar enquanto é julgado no STF por suposta trama golpista após as eleições de 2022. Ele pode pegar até 43 anos de prisão. Paralelamente, aliados articulam uma proposta de anistia que o beneficie, mas pesquisas mostram que a maioria dos brasileiros rejeita tanto a anistia quanto a flexibilização das restrições impostas ao ex-presidente.