Michelle atualiza situação de Bolsonaro: 'cirurgia ainda não acabou'

De acordo com o boletim médico divulgado às 10h23 deste domingo, os profissionais de saúde decidiram realizar uma laparotomia exploradora no ex-presidente Jair Bolsonaro. O procedimento foi necessário para tratar aderências intestinais e reconstruir parte da parede abdominal, sequelas deixadas pelas múltiplas intervenções cirúrgicas às quais ele foi submetido desde a facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018.

