Maurício Sampaio, condenado pela morte de radialista, é solto pela justiça

"O paciente permaneceu em liberdade durante o correr do processo, no entanto, na sentença condenatória, fixada pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, Sua Excelência determinou o recolhimento à prisão, sem, no entanto, indicar elementos idôneos para justificar a excepcionalidade", citou o desembargador Ivo Favaro.

O ex-presidente do Atlético-GO Maurício Sampaio, condenado a 16 anos de prisão, em regime fechado, pela morte do radialista Valério Luiz, foi solto nesta sexta-feira (11), dois dias após receber a pena pelo crime ocorrido em 5 de julho de 2012, em Goiânia.

