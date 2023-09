Janja apaga vídeo após ser criticada por falta de empatia com vítimas de ciclone no RS

Post publicado - e posteriormente apagado - pela primeira-dama do Brasil. pic.twitter.com/NMzHkFbGt2 — Samuel Pancher (@SamPancher) September 8, 2023

A primeira-dama Janja da Silva apagou um vídeo aterrizando na Índia após ser criticada por não ter empatia com vítimas fatais de ciclone no Rio Grande do Sul .

"Meu sorriso e minha alegria nunca significarão falta de empatia e solidariedade pelo próximo", escreveu Janja na X, ex-twitter, após a polêmica.

No vídeo de sexta-feira (8), Janja aparece sorrindo e comemorando a chegada ao país para a cúpula do G30. "Namastê! Olá, Índia. Boa noite! Me segura que eu já vou sair dançando", diz Janja no vídeo logo após descer do avião presidencial.

Os deputados da oposição aproveitaram para atacar o governo. O deputado estadual gaúcho Professor Claudio Branchieri (Podemos) afirmou que Janja está "sambando na cara do brasileiro" e classificou a atitude da primeira-dama como "demonstração de deslumbramento juvenil e inconsequente". O ex-secretário de Cultura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e atual deputado federal Mario Frias também condenou a publicação:

"No Rio Grande do Sul, há 41 mortes, 85 cidades afetadas, 3 mil desabrigados e quase 8 mil desalojados. Enquanto isso, a Janja continua fazendo o que faz de melhor: ostentando viagem!", escreveu em suas redes.