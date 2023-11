Investigado por importunar baleia Bolsonaro ironiza: 'Única baleia que não gosta de mim está no ministério'

O ex-presidente Bolsonaro voltou a ser alvo da Polícia Federal. Desta vez, Jair é investigado por importunar uma baleia jubarte, durante um passeio de jet ski no litoral de São Paulo, em São Sebastião.

De acordo com o Ministério Público Federal, um vídeo gravado no dia 17 de junho mostra o ex-presidente trafegando no jet ski, se aproximando a menos de 15 metros do animal.

As imagens foram divulgadas nas redes sociais e deram base para a acusação de “molestamento intencional”, descrito na legislação brasileira. A pena para quem comete esse tipo de crime é multa prisão por até 5 anos.

Revoltado com a investigação, Bolsonaro falou sobre o assunto em um evento do PL, nesse sábado (19), em Porto Alegre. Sem papas na língua, o ex-presidente disparou contra Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança:

“Todo dia tem uma maldade em cima de mim. A de ontem foi que estou perseguindo baleias. A única baleia que não gosta de mim na Esplanada é aquela que está no ministério, que diz que eu queria dar golpe, mas some com vídeos”, disse se referindo aos vídeos do ataque dia 8 de janeiro, que sumiram já na gestão de Dino.