Idosa foragida por ritual de magia que matou criança é presa

A prisão foi realizada após uma investigação conjunta entre a Polícia Civil de Santa Catarina, a Polícia Federal e o setor de capturas de São Borja, no Rio Grande do Sul.

De acordo com o delegado Fernando Luis De Farias, o mandado mais recente foi expedido em abril deste ano. A condenada estava escondida em uma casa de difícil acesso no bairro Zantão, em Brusque, onde vivia há quatro meses. Ela evitava sair para não ser localizada.

