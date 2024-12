Idosa é encontrada morta dentro de banheiro no aeroporto

"Somente após laudo da Pefoce será possível confirmar a causa da morte. O caso está a cargo do 25° Distrito Policial (DP).", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE).

Uma idosa de 66 anos foi encontrada morta, neste sábado (7), dentro de um banheiro do Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins, no Ceará. O nome dela não foi divulgado pela polícia.

