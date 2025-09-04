Homem que agrediu mulher em Manaus é preso ao tentar fugir para Miami





Manaus/AM - Um homem que não teve nome divulgado foi preso, na madrugada desta quinta-feira (4), quando tentava fugir para Miami. O suspeito foi detido no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, após ação conjunta da Polícia Federal, da Polícia Civil do Amazonas (PC/AM), da INTERPOL e de autoridades dos Estados Unidos.

O homem é acusado de descumprir medida protetiva. De acordo com a PF, a tentativa de fuga teve início na madrugada anterior (3), quando o homem embarcou com destino a Miami, realizando escala no Panamá. A Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher da Polícia Civil (DECCM) identificou a situação e acionou a Polícia Federal, que imediatamente articulou medidas junto ao Escritório Central da INTERPOL em Brasília, ao Oficialato de Ligação da PF em Miami e à agência norte-americana ICE.

O embarque do homem foi barrado ainda no Panamá, e ele foi obrigado a retornar a Manaus no voo seguinte, em conformidade com normas internacionais de aviação civil. O monitoramento do trajeto foi acompanhado pelas autoridades brasileiras, e a prisão ocorreu no momento do desembarque.