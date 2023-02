Gabriel e Sarah Aline trocam beijos antes de dormir

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a festa do Líder Gustavo no BBB 23, a empolgação do "after" na sala não durou muito tempo: os brothers logo foram para a cama. Antes de dormirem no Quarto Fundo do Mar, Gabriel Santana e Sarah Aline trocaram alguns beijos.

Apesar de dormirem em camas separadas, Sarah procurou Gabriel para beijá-lo. Os dois ficaram alguns minutos juntos, mas o clima não chegou a esquentar.

Depois da troca de beijos, Gabriel dormiu em uma cama sozinho, enquanto Sarah dividiu outra com Marvvila.

Gabriel e Sarah já movimentaram o edredom. No manhã do último domingo (5), após o fim da festa na qual trocaram o primeiro beijo, a dupla foi para baixo do edredom e não economizou nas carícias. Desde então, os dois não hesitam em ficar juntos.