Fumar 'cotonete': fumaça da queima do material é tóxica para o pulmão

Um novo desafio viralizou entre os jovens nas redes sociais: fumar hastes flexíveis com pontas de algodão como se fossem cigarros. Uma prática considerada por pneumologistas tão prejudicial à saúde quanto o próprio cigarro.

Não se sabe ao certo onde a modinha começou, mas, basta uma busca na internet, e é possível encontrar diversos vídeos incentivando essa brincadeira perigosa.

O pneumologista do Hospital de Brasília, Rafael Melo, alerta para os riscos: “O ato de fumar o cotonete gera uma combustão tanto do plástico quanto do algodão ali contidos neste material. A fumaça inalada é tóxica para o pulmão. Pessoas que, além de tudo, fumam o cotonete e tem doenças respiratórias, como as asmáticas, podem ter o agravamento de suas doenças. E também certamente alguns podem desenvolver pneumonite química, que é a inalação dessas substâncias que pode gerar uma inflamação no pulmão".

Além dos problemas causados pela fumaça, o fogo na haste e no algodão pode também provocar queimaduras na face e nos lábios do fumante.

De acordo com o pneumologista, não há indícios de que a combustão do plástico e do algodão cause efeitos alucinógenos em quem respira a fumaça. Mas, ele ressalta que essa fumaça não deve ser tragada.

Em caso de tosse e outros sintomas respiratórios, a orientação é procurar auxílio médico o quanto antes, para reduzir os danos à saúde.