Família descobre pela internet que jovem está vivo após enterrar corpo errado

Uma família descobriu que enterrou um homem errado, após ter confundido a vítima com um familiar, Chandler Machado, 26, que vive em situação de rua no Rio Grande do Sul.

Segundo a polícia, o corpo foi sepultado na última sexta-feira (17), mas após a cerimônia fúnebre, o homem que a família acreditava estar morto, surgiu em um vídeo na internet e em seguida entrou em contato com a irmã.

Conforme a polícia, o corpo foi reconhecido pela mãe de Chandler, após ser encontrado em estado de decomposição em uma rua da cidade de Passo Fundo.

No dia, ela afirmou que se baseou em uma cicatriz localizada na cabeça e em traços semelhantes ao de Chandler, já que a situação do corpo era complicada e a família não o via há algum tempo.

Após o reconhecimento, ela recebeu o suposto corpo do filho e fez o enterro. Porém, um conhecido da família o encontrou enquanto passava pelo bairro José Alexandre Zacchia e avisou a família de que eles tinham sepultado o homem errado.

O homem fez um vídeo com o rapaz e compartilhou na internet. Na gravação, Chandler dizia: “Eu estou vivo, estou bem. Estou com muita comida, tudo de bom, ganhei do mercado aqui agora, estou bem, estou vivo, graças a Deus".

A irmã recebeu a localização do homem e foi buscá-lo para tirá-lo das ruas. Agora, a polícia deve pedir a exumação do corpo para tentar identificar quem é realmente a pessoa que morreu na cidade.

A família de Chandler está aliviada com a notícia, mas também tenta se recuperar do susto da confusão.