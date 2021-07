Extinto Ministério do Trabalho deve ser recriado por Bolsonaro com novo nome

Extinto pelo presidente Bolsonaro logo no início da sua gestão, o Ministério do Trabalho pode ser recriado e chamado de Ministério do Emprego e da Previdência Social. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (21).

De acordo com o Uol, fontes do alto escalão do governo citam que a ideia é esvaziar a superposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, originada a partir da fusão de ministérios da área econômica.

O atual ministro da Secretário Geral, Onyx Lorenzoni, deve comandar o novo Ministério. Além disto, outro nome cotado é do atual ministro da Casa Civil, Eduardo Ramos. Caso Ramos seja o nome escolhido, o senador Ciro Nogueira assume a Casa Civil.