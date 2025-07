Empresas brasileiras suspendem atividades com 'férias forçadas' após tarifaço

Empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos estão suspendendo temporariamente suas atividades e concedendo férias coletivas diante do impacto direto do tarifaço de 50% anunciado pelo presidente americano Donald Trump contra o Brasil, segundo o Jornal Nacional nesta sexta-feira (25). A medida entra em vigor no dia 1º de agosto, e prevê as sobretaxas sobre produtos como ferro gusa, madeira e carne, inviabilizando a continuidade de muitas exportações.

Na região metropolitana de Belo Horizonte, uma siderúrgica que destina 80% da produção ao mercado norte-americano interrompeu as operações e concedeu férias forçadas aos trabalhadores. Casos semelhantes ocorrem em empresas do Paraná e Mato Grosso do Sul, onde fabricantes de madeira e frigoríficos redirecionam seus produtos a outros mercados.

"Não é um momento muito legal. A gente sai de férias, infelizmente, umas férias meio forçadas, não é umas férias programadas. A gente sai com pesar, com preocupação", disse Elton Silva, supervisor do departamento de carvão. "Produzir sem comprador não justifica”, afirmou o empresário André Ribeiro, dono de uma usina de ferro gusa.

A reação imediata do setor produtivo é uma tentativa de evitar maiores prejuízos enquanto aguardam um possível reposicionamento diplomático entre os dois países. “Os agentes estão se precavendo diante da incerteza”, explica João Pedro Revoredo, economista da UFMG. Em 2025, o Brasil já exportou mais de US$ 600 milhões em ferro gusa aos EUA — valor agora ameaçado pela medida.