Criança de 10 anos desaparecida por quase 2 semanas é encontrada morta

João Miguel, de 10 anos, foi encontrado morto após ficar desaparecido por quase duas semanas no Distrito Federal. A polícia informou que o menino foi asfixiado por dois adolescentes de 16 anos, com a ajuda de um menor de 13 anos e um adulto. O crime teria sido motivado por pequenos furtos que a vítima supostamente cometeu, incluindo o roubo de um cavalo, o que gerou prejuízo aos envolvidos.

João Miguel foi atraído para a casa dos suspeitos ao tentar vender um cigarro eletrônico, quando foi asfixiado com uma corda. O corpo foi enrolado em um cobertor, colocado em um tonel e levado até um matagal, onde foi jogado em um buraco para dificultar a localização. Uma das adolescentes envolvidas no crime teria planejado o ato, insatisfeita com os furtos que a vítima praticava.

O adulto, que confessou ter ajudado na ocultação do cadáver, está preso e pode ser condenado a até 15 anos de reclusão. Já os adolescentes aguardam decisão judicial em liberdade. A polícia segue investigando o caso, enquanto a comunidade permanece chocada com a brutalidade do crime.