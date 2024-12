Cachorro de 8 meses morre em pet shop durante tosa

Uma atendente de pet shop foi indiciada nesta quarta-feira (11) pelo crime de maus-tratos a animais após a morte de um filhote de cachorro durante o procedimento de tosa. O caso chocante ocorreu no último sábado (7) em um estabelecimento localizado em Arapoanga, no Distrito Federal.

Imagens das câmeras de segurança do pet shop, que circulam nas redes sociais, revelam o momento em que a funcionária agride o cão da raça Shih Tzu, chamado Mike, com violência. É possível observar a tosadora tratando o animal com brutalidade, inclusive suspendendo-o pelo pescoço. A Polícia Civil afirma que o cão demonstrou sinais de sofrimento e medo antes de falecer.

"As imagens são claras e mostram a funcionária agindo de forma cruel com o animal. Atos de grosseria como esse não podem ser tolerados", afirmou um delegado responsável pelo caso. A investigação concluiu que a morte do filhote foi causada pelas agressões sofridas durante a tosa.