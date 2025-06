Brasil conquista virada espetacular contra a Ucrânia na Liga das Nações

No sábado, 14 de junho de 2025, a seleção brasileira masculina de vôlei conquistou uma virada notável contra a invicta Ucrânia em sua terceira partida da Liga das Nações (LNV), no Maracanãzinho, Rio de Janeiro. Após um início lento, perdendo os dois primeiros sets por 19/25 e 14/25, o Brasil se recuperou para vencer por 3 a 2 no tie-break, com parciais de 25/22, 25/23 e 15/10.

Destaques da Virada Brasileira

O oposto Alan, recém-recuperado de uma infecção urinária, foi uma figura central na reviravolta. Ele entrou no final do segundo set e se tornou o maior pontuador da equipe, com 21 acertos. O jovem Lukas Bergann e o capitão Flávio também tiveram contribuições significativas, cada um marcando 12 pontos. A melhora na defesa do time e a excelente distribuição de bolas de Cachopa foram cruciais para a recuperação.

Classificação Atual e Próximos Jogos

Esta vitória coloca o Brasil na quarta posição na classificação geral, com seis pontos (duas vitórias e uma derrota). A Polônia lidera a tabela, seguida pela Eslovênia (2ª) e pelo Japão (3º).

O Brasil encerrará sua primeira semana de jogos em casa na Liga das Nações neste domingo, 15 de junho, enfrentando outra equipe invicta, a Eslovênia, às 10h (horário de Brasília).

A Reação do Capitão Flávio

O capitão Flávio expressou emoções mistas após a difícil vitória, destacando a resiliência da equipe. Ele reconheceu o forte início da Ucrânia, especialmente seus saques e ataques, que dificultaram a vida do Brasil durante todo o jogo. No entanto, elogiou a capacidade do time de superar as adversidades, fazendo um paralelo com a tentativa de virada anterior contra Cuba, onde perderam no tie-break após estarem perdendo por 2 a 0.

"São várias sensações, principalmente após um jogo difícil como esse, difícil em todos os aspectos, fisicamente e mentalmente", disse Flávio à SporTV. "Mas uma outra sensação é a felicidade, a alegria de conseguir sair da situação de dificuldade. Isso acredito que seja uma força do nosso grupo, de acreditar sempre... Conseguimos fazer diferente neste tie-break. Muito feliz com o que esta vitória representa. Ver essa evolução dentro de uma partida é muito bom. Isso mostra que o processo está evoluindo."

Formato da Liga das Nações de Vôlei

A Liga das Nações reúne as 18 melhores seleções do mundo em uma fase preliminar que consiste em 15 rodadas. Apenas as oito primeiras equipes desta fase avançarão para as quartas de final. A China tem vaga garantida na fase final, que sediará entre 30 de julho e 3 de agosto. O Brasil também jogará partidas nos Estados Unidos e no Japão.

Próximos Jogos do Brasil na Liga das Nações

15 de junho (domingo): Brasil x Eslovênia - 10h - Rio de Janeiro

25 de junho (quarta-feira): Canadá x Brasil - 18h - Chicago, EUA

26 de junho (quinta-feira): Brasil x República Popular da China - 18h - Chicago, EUA

28 de junho (sábado): Brasil x Itália - 18h - Chicago, EUA

29 de junho (domingo): Brasil x Polônia - 18h - Chicago, EUA

16 de julho (quarta-feira): Argentina x Brasil - 00h - Chiba, Japão

18 de julho (sexta-feira): Brasil x Japão - 7h20 - Chiba, Japão

19 de julho (sábado): Turquia x Brasil - 3h30 - Chiba, Japão