Mais de 100 mil famílias continuam afetadas pela cheia no Amazonas

Manaus/AM – A persistência da cheia no Amazonas continua a impactar milhares de famílias e, em especial, a rotina escolar de alunos em diversos municípios. O Governo do Amazonas, por meio do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, divulgou neste sábado (14/06) um novo boletim que evidencia a gravidade da situação.

Até o momento, 106.464 famílias, totalizando aproximadamente 425.844 pessoas, foram diretamente afetadas em todo o estado. As nove calhas de rios do Amazonas seguem em processo de cheia, com picos variados que se estenderão até julho. Dos 62 municípios amazonenses, 36 estão em Situação de Emergência, 22 em Alerta, um em Atenção e apenas três em Normalidade.

Educação Prejudicada: Alunos Seguem no "Aula em Casa"

Apesar dos esforços de assistência, a educação continua sendo um dos setores mais impactados. Segundo dados da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, 443 alunos de quatro municípios – Anamã, Itacoatiara, Novo Aripuanã e Uarini – estão impossibilitados de frequentar as escolas devido à inundação. Para garantir a continuidade do ensino, esses estudantes seguem com o calendário do programa "Aula em Casa". A situação ressalta os desafios enfrentados pela comunidade escolar em meio à crise climática, com o acesso à educação presencial barrado pelas águas.

Ajuda Humanitária e Reforço na Saúde

Em resposta à crise, o Governo do Estado tem mobilizado recursos significativos. Já foram enviadas 290 toneladas em cestas básicas, 800 caixas d’água de 500 litros, 57 mil copos de água potável da Cosama, além de 10 kits purificadores do programa Água Boa e uma Estação de Tratamento Móvel (Etam) para os municípios mais atingidos, como Manicoré, Apuí, Humaitá, Borba, Boca do Acre e Novo Aripuanã.

A saúde também recebeu atenção especial. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) enviou para Anamã, em estado de emergência, uma embarcação adaptada para funcionar como hospital. O Barco Hospital São João XXIII também está prestando apoio na cidade. Além disso, 72 kits de medicamentos foram distribuídos para Apuí, Boca do Acre, Manicoré, Humaitá, Ipixuna, Guajará e Novo Aripuanã, beneficiando mais de 35 mil moradores.

Reforçando a infraestrutura hospitalar, uma nova usina de oxigênio com capacidade de 30 metros cúbicos por hora foi entregue à prefeitura de Manicoré, substituindo a antiga. Apuí recebeu seis cilindros de oxigênio de reserva e mais medicamentos e insumos hospitalares.

Monitoramento Contínuo da Cheia

A "Operação Cheia 2025" foi iniciada em 16 de abril, com o anúncio do governador Wilson Lima sobre o envio de ajuda humanitária para a calha do rio Madeira, atendendo inicialmente Humaitá, Manicoré e Apuí, os primeiros a decretarem Situação de Emergência. A Defesa Civil do Estado informa que o monitoramento dos níveis dos rios é contínuo e realizado pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil durante todo o ano.

A situação da cheia no Amazonas reforça a necessidade de estratégias contínuas de enfrentamento e apoio às comunidades, especialmente para garantir que o direito à educação não seja ainda mais comprometido.