Bolsonaro diz que redes sociais foram decisivas para sua vitória em 2018

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (25) que as redes sociais foram fundamentais para sua vitória nas eleições presidenciais de 2018. A declaração foi dada no momento em que o Supremo Tribunal Federal (STF) julga a responsabilização das big techs, como Google e Meta, pela veiculação de conteúdos em suas plataformas. Segundo Bolsonaro, seu filho Carlos teve papel central na estratégia digital, que na época era centrada no Facebook.

Durante entrevista ao portal AuriVerde Brasil, Bolsonaro também relembrou a facada que sofreu durante a campanha de 2018, classificando o episódio como decisivo. “A facada que não foi perfeita acabou colaborando para a eleição nossa”, afirmou o ex-presidente.

O julgamento no STF já conta com maioria de votos favoráveis à responsabilização das plataformas digitais. Até agora, seis ministros, entre eles Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, votaram nesse sentido. Apenas André Mendonça divergiu. Apesar da maioria, ainda não há consenso sobre os limites da responsabilização. O presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, decidiu tabular as convergências e discutir os pontos divergentes antes de formular uma tese final.

Bolsonaro também comentou sobre as eleições de 2026. Segundo ele, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o incumbiu de decidir os nomes para a disputa ao Senado em todos os estados e no Distrito Federal. O ex-presidente afirmou que espera eleger pelo menos 40 dos 54 senadores com apoio de partidos de centro e direita, como União Brasil, PP e PSD.