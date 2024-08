Avião da Voepass faz pouso emergencial após pane elétrica

Segundo a empresa a aeronave sofreu um "transiente elétrico", ou seja, um pico de energia, que exigiu a interrupção da viagem. Apesar do susto, todos os 38 passageiros a bordo estão bem e a aeronave pousou com todos os sistemas operacionais em funcionamento.

Um avião da companhia aérea Voepass, com destino a Guarulhos (SP), realizou um pouso não programado em Uberlândia (MG) na noite desta quinta-feira (15). A aeronave, do mesmo modelo do avião que caiu em Vinhedo na última sexta-feira (9), decolou de Rio Verde (GO) e apresentou uma pane elétrica durante o voo.

