Após decisão de Moraes, X retoma atividades no Brasil

A rede social X voltou a funcionar para alguns usuários, na noite desta terça-feira (8), após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizar a retomada do serviço no Brasil.

A plataforma ficou fora do ar por quase 40 dias por uma decisão do próprio ministro depois que Elon Musk descumpriu o prazo de 48h para indicar um representante no país.

A reativação do X não ocorre de maneira instantânea, já que o Brasil possui mais de 20 mil provedores de internet, e o processo varia conforme a operadora e o método de acesso. Moraes determinou que o desbloqueio seja concluído em até 24 horas, até a tarde de quarta-feira (9).