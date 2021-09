Anvisa avalia pedido de uso emergencial do Sotrovimab no tratamento da covid

A substância contém anticorpos monoclonais que combatem infecções no corpo. O medicamento já foi liberado para uso nos Estados Unidos e é administrado em pacientes com quadro leve ou moderado da doença.

A Anvisa deve analisar nesta quarta-feira (8), o pedido do uso emergencial do medicamento Sotrovimab no tratamento da covid-19.

