Agente do IBGE que estava desaparecida é encontrada após uma semana

A agente do IBGE Cynthia Santos Brande, que estava desaparecida há uma semana, foi encontrada nesta sexta-feira (16), no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro.

Cynthia recebeu atendimento na unidade hospitalar, onde teve a mão enfaixada até a altura do pulso. Em seguida, ela foi levada para prestar depoimento na Delegacia de Descobertas de Paradeiros.

A mulher havia desaparecido na comunidade Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio. Segundo o pai de Cynthia, a agente havia saído de casa para fazer uma pesquisa no endereço citado e não voltou mais.

De acordo com testemunhas, a recenseadora foi vista na vila discutindo com um homem alto e de cabelo grisalho. As características foram repassadas para a polícia.

O IBGE refutou a tese de que a mulher estaria trabalhando no momento em que desapareceu, pois segundo o pai dela os equipamentos que são usados na pesquisa foram deixados em casa.