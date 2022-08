Advogado é diagnosticado com varíola dos macacos após achar que ferida era afta

O advogado João Pinheiro foi diagnosticado com varíola dos macacos após ele achar que uma ferida em sua boca era uma afta. O rapaz relatou em sua conta no twitter sobre os sintomas iniciais.

Segundo ele, o mal estar iniciou com cansaço. "Comecei sentindo um cansaço/fadiga - que achei que era devido aos 45ºC que tava fazendo onde eu estava - e então surgiu uma afta. Só que essa afta não melhorava, só aumentava e então comecei a sentir os gânglios do meu pescoço incharem", explicou.

Em seguida, João conta que teve febre moderada e dores nas articulações. A afta começou a dobrar de tamanho e após uma semana ficou bastante inchada. "Fiz o teste e por coincidência assim que saiu o resultado começaram a surgir novas lesões", disse.

João explicou que as feridas no corpo não doem, mas coçam bastante. Já a ferida da beca ele conta que foi a mais dolorosa. "Vários cacos de vidro no meu lábio e um apertando eles. É uma dor local porém neuropática, terrível, 10 de 10", detalhou.

Após 12 dias internado, o jovem atualizou seu estado de saúde nesta quarta-feira (17). "A dor está mais controlada, ontem tomei morfina apenas 1x e se continuar assim terei alta amanhã. Senti que a ferida da boca deu uma melhorada (ainda bem dolorida e inflamada) e essa do dedão já já deve estourar. As [feridas] do rosto não deixaram marcas", contou.