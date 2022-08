Queiroga afirma que varíola dos macacos ainda não é caso de emergência

Durante a coletiva, o ministro pediu para que macacos não sejam mortos pelas pessoas, pois a doença é uma zoonose, um tipo de infecção transmitida entre animais e pessoas, com possível origem do cão-da-pradaria, um tipo de roedor.

Ao não decretar emergência nacional, o ministro contraria pedido do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), que havia proposto essa iniciativa na semana passada, pela preocupação com o avanço rápido da doença.

