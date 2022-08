A.C Camargo, referência no tratamento de câncer, vai deixar de atender SUS

A partir de dezembro deste ano, o Hospital AC Camargo, que é referência no tratamento do câncer em São Paulo, deve deixar de atender pacientes do SUS.

De acordo com a instituição, o contrato com a Prefeitura não foi renovado. Fundado em 1953, o hospital é mantido pela Fundação Antônio Prudente e recebe pacientes da rede particular e pública.

Em nota, a secretaria municipal da Saúde afirma que foi informada pela Fundação sobre a intenção de interromper o convênio a partir de 9 de dezembro.