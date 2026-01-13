Bizarro! Participante passa fezes na parede do banheiro no Quarto Branco: 'o cheiro tá subindo'
Por Portal Do Holanda
13/01/2026 19h37 — em
BBB
Aparentemente, alguém deixou um cocô na parede do banheiro do Quarto Branco e o Ricardo foi usar o banheiro e sem querer encostou na parede, e agora ele está com o macacão branco cagado.— Central Reality (@centralreality) January 13, 2026
Os brothers especulam que tenha sido Matheus e brincam com ele: "Deixou sua marca!" #BBB26 pic.twitter.com/4goKWOGjcJ
Prestes a completar 24 horas, o Quarto Branco enfrentou um momento bizarro na noite desta terça-feira (13). Um participante teria esfregado fezes na parede do banheiro.
O goiano Ricardo foi quem denunciou a situação para os colegas. Ele contou e em seguida disse: "E eu só caguei aquela hora", se defendendo de possíveis acusações.
Não se sabe quem foi o autor do ato repugnante. Os candidatos tentaram limpar a situação e o "cheiro" acabou subindo.
Quem ainda está no Quarto Branco?
Lívia – Região Norte.
Elisa e Matheus – Região Sul.
Gabriela – Região Sudeste.
Chaiany e Ricardo – Região Centro-Oeste.
Rafaella e Leandro – Região Nordeste.
Vale lembrar que mais cedo, o participante Ricardinho, do Pará, apertou no botão vermelho e desistiu da disputa para entrar no BBB26.
ASSUNTOS: BBB26, BBB