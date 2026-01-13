Bizarro! Participante passa fezes na parede do banheiro no Quarto Branco: 'o cheiro tá subindo'





Aparentemente, alguém deixou um cocô na parede do banheiro do Quarto Branco e o Ricardo foi usar o banheiro e sem querer encostou na parede, e agora ele está com o macacão branco cagado.



Os brothers especulam que tenha sido Matheus e brincam com ele: "Deixou sua marca!" #BBB26 pic.twitter.com/4goKWOGjcJ — Central Reality (@centralreality) January 13, 2026

Prestes a completar 24 horas, o Quarto Branco enfrentou um momento bizarro na noite desta terça-feira (13). Um participante teria esfregado fezes na parede do banheiro.

O goiano Ricardo foi quem denunciou a situação para os colegas. Ele contou e em seguida disse: "E eu só caguei aquela hora", se defendendo de possíveis acusações.

Não se sabe quem foi o autor do ato repugnante. Os candidatos tentaram limpar a situação e o "cheiro" acabou subindo.

Quem ainda está no Quarto Branco?

Lívia – Região Norte.

Elisa e Matheus – Região Sul.

Gabriela – Região Sudeste.

Chaiany e Ricardo – Região Centro-Oeste.

Rafaella e Leandro – Região Nordeste.

Vale lembrar que mais cedo, o participante Ricardinho, do Pará, apertou no botão vermelho e desistiu da disputa para entrar no BBB26.