Nilton Lins

BBB26: Pedro alega "bloqueio espiritual" e engasgo após conversa com Ana Paula

Por Portal Do Holanda

16/01/2026 20h44 — em
BBB


Foto: Reprodução

A noite desta sexta-feira (16) no BBB 26 foi marcada por um acerto de contas tenso e confuso entre Pedro e Ana Paula. O que começou como um desabafo sobre espiritualidade rapidamente se transformou em um confronto direto sobre intolerância, jogo e posicionamento político.

Tudo começou quando Pedro decidiu abordar Ana Paula para relatar um mal-estar físico que atribuiu à "fé" da sister. Segundo o brother, ele sentiu um bloqueio espiritual após interações anteriores com ela.

"Não sei o que você fez, se foi na maldade. Negócio tão espiritual que travou minha garganta", disparou Pedro.

A reação de Ana Paula foi imediata. Sentindo-se alvo de um estigma religioso, a participante confrontou o colega: "Você está me chamando de bruxa?".

Acuado, Pedro tentou mudar o foco da conversa, mencionando que o mal-entendido poderia ter surgido de uma discussão anterior sobre política. Ele argumentou que, como cristão, muitas vezes é mal interpretado ao tentar debater temas densos como futebol, fé e governo.

Ana Paula, no entanto, não aceitou a tentativa de "suavizar" a fala. Ela reforçou que Pedro foi específico ao associar o desconforto físico dele às crenças dela — as quais ele sequer conhece.

O embate atingiu o ápice quando Ana Paula acusou Pedro de tentar criar uma narrativa negativa para prejudicá-la com o público externo. Para a sister, as perguntas insistentes sobre política e as insinuações religiosas são táticas para fazê-la "escorregar".

Até o momento, os dois seguem em polos opostos na casa, e a discussão repercutiu entre os outros participantes, que tentam entender se a fala de Pedro foi uma expressão de fé ou uma estratégia de jogo arriscada.

 

