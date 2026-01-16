Alberto Cowboy escolhe cinco alvos para o 1º Paredão do BBB26; saiba quem





O líder da primeira semana do BBB26, Alberto Cowboy, definiu nesta sexta-feira seus cinco alvos para a formação do primeiro Paredão da edição. Durante a dinâmica da Mira do Líder, Cowboy entregou as pulseiras para Milena, Breno, Paulo Augusto, Samira e Maxiane, deixando claro que um deles será indicado diretamente por ele no domingo (18).

A escolha movimentou a casa e já acendeu o alerta entre os brothers e sisters citados, que passam a ser os principais nomes na berlinda desta semana.

Agora, Alberto Cowboy terá que decidir qual dos cinco será sua indicação oficial ao Paredão, em uma decisão que promete impactar as alianças e estratégias logo no início do jogo.

Aline e Ana Paula já estão no Paredão devido a dinâmica do Big Fone.