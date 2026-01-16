   Compartilhe este texto
BBB26: Marciele cita Isabelle Nogueira e diz que participação dela no BBB "abriu portas"

Em um momento marcado pela emoção dentro da casa do BBB26, Marciele, cunhã-poranga do Boi Caprichoso, contou sua história ao colega de confinamento Breno, relembrando a trajetória que a trouxe até o reality. Visivelmente emocionada, ela falou sobre as oportunidades que surgiram em sua vida, comparando seu caminho a portas que se abriram uma a uma, até chegar ao atual momento no programa e vivenciar essa experiência com intensidade.

Durante o relato, Marciele fez questão de citar Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Boi Garantido que participou do BBB24, e uniu as torcidas azul e vermelho, como uma referência importante em sua caminhada. Segundo ela, Isabelle abriu portas e inspirou muitas outras meninas, incluindo ela própria, e isso ajudou a fortalecer seu sonho.

Ao falar sobre o sentimento de estar no BBB26, Marciele destacou a emoção de finalmente vivenciar essa realização e a força que vem do apoio das pessoas que acompanham sua história.

 

 

Política ambiental na Amazônia é seletiva

