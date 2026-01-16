Anitta desce do céu e abre primeira festa do BBB 26 com show grandioso





A primeira festa do BBB 26 começou em grande estilo na noite desta sexta-feira (16), com um show marcante de Anitta dentro da casa mais vigiada do Brasil. Primeira atração musical da edição, a cantora surpreendeu participantes e público ao surgir descendo de uma estrutura flutuante, criando um espetáculo visual que rapidamente chamou a atenção nas redes sociais.

Anitta abriu a apresentação cantando “Gostosin”, parceria com Felipe Amorim e o produtor Hitmaker, levando os brothers à euforia logo nos primeiros minutos da festa. A performance reforçou o clima de celebração e deu o tom da noite, marcando oficialmente o início das grandes festas da temporada.

Nas redes sociais, a reação foi imediata. Internautas elogiaram a entrada impactante da artista e se disseram “hipnotizados” pela apresentação nas alturas. Comentários exaltando a grandiosidade do show e a presença de Anitta dominaram as plataformas digitais, colocando o nome da cantora entre os assuntos mais comentados do momento.

Com produção grandiosa e forte repercussão online, o show de Anitta consolidou a primeira festa do BBB 26 como um dos eventos mais comentados do início da edição. A apresentação reforça a aposta do programa em atrações de grande apelo popular para movimentar a casa e engajar o público logo nas primeiras semanas do reality.