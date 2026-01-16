Sol Vega posou para revistas masculinas após sair do BBB 4; veja fotos





Diferente de muitas colegas de confinamento que saíam do reality show direto para as páginas da "Playboy", a trajetória de Sol Vega seguiu um roteiro próprio. Embora tenha sido uma das protagonistas absolutas do BBB 4, o convite para estampar a revista masculina mais famosa do país nunca chegou — quebrando uma tradição que marcou as primeiras edições do programa.

Seu primeiro ensaio nu só aconteceu um anom março de 2005, quando posou para a revista "Premium", um selo alternativo da editora responsável pela revista "Sexy". A publicação aproveitou o carisma da ex-sister e usou uma de suas falas mais icônicas para a chamada de capa: "Tô pelada sim e o 'pobrema' é meu".

A incursão de Sol pelas bancas de jornal não parou por aí. Em 2006, em uma nova fase profissional, ela tentou a sorte no cenário musical como funkeira. O movimento rendeu um novo ensaio fotográfico, desta vez para a extinta revista "Man".

Com o título "De musa do BBB a rainha do funk", a capa prometia mostrar um lado mais ousado da artista que, na época, buscava se consolidar no entretenimento para além do rótulo de ex-participante.