Amazonense Lívia Christina deixa o Quarto Branco do BBB 26 e fatura prêmio





Foi oferecido R$ 50 mil para quem desistisse do Quarto Branco. Lívia desistiu, ganhou o dinheiro e está fora da disputa. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/1bEXHlzPPh — Big Brother Brasil (@bbb) January 17, 2026

Após uma resistência histórica de mais de 80 horas, a participação da amazonense Lívia Christina no Quarto Branco do Big Brother Brasil 2026 chegou ao fim de forma inesperada. A Rainha do Folclore do Boi Garantido decidiu abandonar a disputa por uma vaga no elenco principal do reality após aceitar uma proposta tentadora da CIF, marca patrocinadora da dinâmica.

Ao apertar o botão, Lívia garantiu:

R$ 50 mil em dinheiro imediato;

3 anos de produtos CIF grátis;

O posto de modelo da próxima campanha publicitária da marca em rede nacional.

Lívia Christina, que vinha sendo uma das favoritas do público pela sua conexão com Isabelle Nogueira e pela representatividade da cultura de Parintins, optou pela segurança da recompensa imediata em vez de arriscar a permanência no confinamento extremo. A decisão encerra sua trajetória na disputa pelas três vagas restantes do programa, mas abre portas imediatas no mercado publicitário.

O valor simbólico da proposta (estimado em R$ 50 mil pela visibilidade e contratos inclusos) foi o gatilho para a amazonense, que já havia batido recordes de resistência física e mental no isolamento total do quarto.

Com a saída de Lívia, a dinâmica do Quarto Branco segue para a reta final com os participantes restantes, enquanto a amazonense se prepara para cumprir a agenda de nova estrela da CIF. Nas redes sociais, a decisão dividiu opiniões: enquanto uns lamentam a perda de uma forte candidata ao prêmio milionário, outros celebram o fato de ela já sair do programa com contrato assinado e estabilidade garantida por três anos.