Susana Vieira critica finalista do BBB 23 e revela torcida

Ela também aproveitou para criticar Bruna: "Eu vou ver aquele fracasso, aquela loirinha chegar em primeiro lugar, né? Esse BBB me fez um pouco mal, muita briga, muita grosseria, muito dedo na cara... Mas eu ficava vendo, depois eu ia dormir e via que eu dormia um pouquinho acelerada".

Para um programa de TV, Suzana disse que está torcendo para Aline Wirley: "A Aline é a única mulher de verdade, com caráter, com sinceridade e educada! Foi o que faltou nessa edição do BBB: educação!", disse a atriz.

Susana Vieira usou as redes sociais nesta terça-feira (25), dia da grande final do BBB 23, pra detonar a atriz Bruna Griphao e revelar sua torcida.

