Vídeo: Gil prevê paredão com Rodolffo: 'os bolsominions votando em mim'

Gil conversou com João Luiz, na madrugada deste domingo (04), sobre a formação do paredão que vai definir o Top10 rumo ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Durante o bate-papo entre os brothers, João revelou que vai votar em Rodolffo por tê-lo magoado com comentário sobre o seu cabelo.

O economista decidiu que também vai votar no sertanejo e comentou ter tido medo de ser rejeitado pelo público pela saída da amiga Sarah, mas agora está confiante para seguir no jogo.

"Eu acho que não sou odiado, não", disse Gil.

"Eu não acho que você é odiado. Não tem como odiar", brincou João.

Em seguida, Gilberto se diz ciente de que deve ser indicado ao paredão pela líder Viih Tube e prevê paredão apertado com Rodolffo. "No máximo, vai ser um paredão apertadinho com os bolsominions votando em mim", falou aos risos.

João Luiz caiu na risada com a declaração do brother.