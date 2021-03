Sarah volta a criticar Juliette: 'Ela está atuando'

Neste momento, a brasiliense conta quando se afastou da goiana em um determinado momento do jogo: “Sabe quando ela me perdeu? Quando ela cogitou trocar minha pulseira e não da Juliette. Não vou mentir para você. Porque para mim ela tava fechada comigo”.

Em seguida, os brothers mudam de assunto e passam a falar sobre outras sisters. “Thais e Viih (Tube) eu gosto e elas são de verdade. Só que Thais nunca foi próxima de mim. Ela foi no início do jogo”, fala Sarah.

A sister, que está empenhada em 'fazer a cabeça' de Gil contra Juliette, voltou a criticar as atitudes da advogada. “A Juliette eu não confio 100%. Eu adoro ela, gosto dela. No jogo, ela está atuando em vários momentos, para mim”. Gilberto questiona quem mais atua e ela responde: ”Só ela”.

Após a eliminação de Carla Diaz, nesta terça-feira (23), Sarah e Gil começaram a especular sobre a formação do próximo paredão no BBB21.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.