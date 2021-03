Sarah e Gil criticam Juliette junto com Lumena e internautas reagem

Será que o G3 está fragilizado? Nesta terça-feira (2), uma situação que os fãs do trio Sarah, Gilberto e Juliette não esperavam aconteceu. Em conversa com Lumena na academia, os dois falaram mal não só de Carla Diaz, mas também de Juliette. Lumena disse que Juliette estava fazendo o mesmo jogo de Carla. Gilberto disse que a sister parece se isentar do jogo, criticando o fato da pernambucana ter brigado com Fiuk por conta de cuscuz. Gil: "ela brigou por causa do cuscuz". Sarah: "ela chorou por causa do cuscuz". Sarah minimizou o choro da sister e disse que ela é "besta" e acredita em todo mundo.

E foi ai que Sarah e Gil entregaram o prêmio para Juliette pic.twitter.com/rcXWtzNFLu — Talitha (@Talitha70774224) March 2, 2021

Enquanto isso, Juliette cantava lá fora próximo a piscina junto a Carla e Pocah a música “Beijinho no Ombro”, de Valesca Popozuda. “Beijinho no ombro pro recalque pasasr longe, beijinho no ombro só pras invejosas de plantão [...]. O meu sensor de piriguete explodiu, pega a sua inveja e vai pra…”.

papai boninho com o vt pronto

esse vídeo (corta para) gil sarah e lumena falando de juliette e carla pic.twitter.com/eeyPE7PBbG — (@evribeirz) March 2, 2021

A cena parecia pronta e internautas se divertiram com a coincidência. No Twitter, a situação não pegou bem e dividiu a torcida. Alguns fãs do “G3” chegaram a comentar que agora torcer apenas por Juliette. Confira a repercussão:

