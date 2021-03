Sarah alerta Gil e detona Juliette: 'se faz de boba'; veja vídeos

Sarah continua empenhada em 'azedar' a amizade de Gil com Juliette. Após votar na ex-amiga no paredão deste domingo (21), Sarah voltou a criticar o comportamento de Juliette no BBB21 em conversa com o Gil, nesta segunda (22).

"Tá todo mundo preocupado com esse negócio da sua amizade com Juliette. A Juliette não é fiel a você e você está sendo fiel a ela", disse a sister. Gil se justificou mas não agradou a brasiliense. Em seguida, Sarah coloca em xeque o caráter de Juliette. "Você acha que uma pessoa como ela conversa, estudada como ela é, inteligente como ela é, erraria uma prova daquela?" questionou Sarah.

Gil respondeu que não. A sister continua "Aí todo ao vivo, quando entra, se faz de boba e quando vem conversar com a gente é super inteligente...". Sarah não poupou críticas à Juliette e tentou colocar Gil contra a paraibana durante longa conversa no quarto do líder.

Veja os vídeos;

a sarah jogando sal na amizade do gil com a juliette... #BBB21 pic.twitter.com/M07tOvSG1J — dog vegano (@dog_vegano) March 22, 2021

Gil explicando calmamente p Sarah pq salvou Juliette ontem do paredão, e q Sarah querendo botar coisa na cabeça dele meu pai q odio #BBB21 pic.twitter.com/1DGAJ66cZ1 — Taylor Shaz (@itstayshaz) March 22, 2021

Sarah falando com Gil sobre Juliette agora no quarto do líder.



Carla e Rodolfo / Caio e Fiuk / #FicaRodolfo / Caio caloteiro / #SarahFalsa / Fiuk e Sarah pic.twitter.com/9xvo9Cs7Um — Jeielly Madeira (@JeiellyMadeira) March 22, 2021

A Sarah ta se empenhando nível máximo pra fazer o Gil odiar a Juliette #BBB21 pic.twitter.com/Xf1tIOg2FR (@nattydivit) March 22, 2021

Me desculpem, mas eu perdi toda a admiração que eu tinha pela Sarah!ela era uma grande jogadora, mas infelizmente se perdeu no jogo!#bbb21

big juliette brasil | sarah x juliette | gil e pocah | caio | falsarah pic.twitter.com/rRtBXBxA3c March 22, 2021