Projota canta no BBB21 e é detonado na web: 'maior prova de resistência'

No entanto, o show acústico do brother não agradou os internautas e o rapper foi detonado nas redes sociais.

Deu ruim para o Projota na festa do BBB21 desta quarta-feira (10). Ele escolheu cantar "Cobertor", sua música em parceria com Anitta, e "Pássaros", composição em homenagem a sua esposa, Tâmara Contro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.